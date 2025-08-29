تابع الان خبر مطار العريش يستقبل الطائرة الإغاثية السعودية رقم 60 لدعم غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - استقبل مطار العريش الدولي في جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، الطائرة الإغاثية السعودية رقم 60 المخصصة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في القاهرة.

وحملت الطائرة على متنها كميات من السلال الغذائية والمواد الأساسية، تمهيدًا لنقلها إلى داخل القطاع لتوزيعها على الأسر المتضررة جراء الظروف الإنسانية المتفاقمة.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في ظل استمرار الأزمة الميدانية وإعلان حالة المجاعة في غزة، تأكيدًا على التزام السعودية الدائم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ودعمه في مختلف الظروف.