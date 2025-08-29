تابع الان خبر السعودية وإيطاليا تدعوان لوقف الحرب في غزة فورًا حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - دعا وزيرا خارجية السعودية وإيطاليا في بيان مشترك، إلى الوقف الفوري للحرب في غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية إلى جميع المناطق دون أي قيود. وأكد الجانبان أن الإفراج عن الرهائن يمثل خطوة عاجلة وضرورية لإنهاء معاناة المدنيين.

وشدد الوزيران على رفض أي محاولات لفرض تهجير قسري للفلسطينيين، مؤكدين التزام المجتمع الدولي بمبدأ عدم الطرد أو التهجير تحت أي ذريعة. كما نددا بالإجراءات الأحادية وأعمال العنف في الضفة الغربية التي تهدد مستقبل حل الدولتين وتزيد من تعقيد المشهد السياسي.

وأوضح البيان أن أي ترتيبات لمرحلة ما بعد الحرب لا بد أن تكون مرتبطة بخطة سياسية واضحة، محددة زمنياً، تنهي الاحتلال وتحقق سلاماً شاملاً وعادلاً.

كما اتفق الطرفان على بحث سبل التعاون لدعم السلطة الفلسطينية وتمكينها من القيام بدورها، بما يتماشى مع رؤية الرياض وروما لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.