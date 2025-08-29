شكرا لقرائتكم خبر «اقتصاديات الإبداع».. أمسية ثقافية بـ«فنون جدة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جمعية الثقافة والفنون بجدة أمس، أمسية ثقافية بعنوان «اقتصاديات الإبداع»، ضمن برامجها الهادفة إلى تعزيز الوعي بدور الثقافة في دعم الاقتصاد الوطني، واستشراف مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية في المملكة.

وتناولت الأمسية المفاهيم الأساسية للاقتصاد الإبداعي، وأهميته في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، مع تسليط الضوء على نماذج ناجحة محليا وعالميا، إلى جانب عدد من المحاور الرئيسة، أبرزها: تحويل الإبداع إلى مشاريع اقتصادية ذات قيمة مضافة، وارتباط الاقتصاد الإبداعي برؤية المملكة 2030، ودوره في تعزيز الناتج المحلي وإيجاد الفرص الوظيفية المستدامة.

وشهدت الأمسية حضورا لافتا من المهتمين بالثقافة والإبداع، خاصة من الشباب، الذين تفاعلوا مع محاور النقاش من خلال مداخلات وأسئلة أثرت الحوار، وأسهمت في تعميق الفهم حول فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وآليات تحويل المهارات والهوايات إلى أدوات إنتاج اقتصادي.