شكرا لقرائتكم خبر أمطار على منطقة الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - شهدت منطقة الباحة أمس، هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، مصحوبة بعواصف رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب بقطاع السراة، شملت أجزاء متفرقة من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي، والعقيق، وبني حسن، والقرى، والمندق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والمراكز التابعة لها، وعددا من منتزهاتها، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت منطقة الباحة أمس، هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، مصحوبة بعواصف رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب بقطاع السراة، شملت أجزاء متفرقة من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي، والعقيق، وبني حسن، والقرى، والمندق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والمراكز التابعة لها، وعددا من منتزهاتها، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض. جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار على منطقة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.