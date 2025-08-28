شكرا لقرائتكم خبر وزير الصناعة يبحث مع وزير الطاقة الأمريكي تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن الحرجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته الرسمية الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعا ثنائيا مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، بحث فيها سبل تعزيز التعاون التعديني بين البلدين، واستعراض الفرص المشتركة في قطاع المعادن الحرجة.

وأكد الوزيران خلال الاجتماع أهمية تطوير التعاون المشترك بما يدعم سلاسل إمداد المعادن الحرجة التي تشهد طلبا عالميا متزايدا، وذلك في إطار مذكرة التعاون المبرمة في مايو 2025، بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة الأمريكية، على هامش منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي بالرياض.

وشدد الخريف على حرص المملكة بتحسين البيئة الاستثمارية لقطاع التعدين، وزيادة جاذبيتها وتبسيط إجراءاتها التنظيمية والتشريعية، في إطار جهودها المستمرة لاستكشاف واستغلال ثرواتها المعدنية، وتعظيم الاستفادة منها في مسيرة التنوع الاقتصادي.

من جهته أكد وزير الطاقة الأمريكي على المكانة البارزة والتأثير البالغ للمملكة في قطاع التعدين العالمي، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع تبني تقنيات التعدين المتقدمة؛ لتعزيز النمو المستدام في قطاع التعدين والمعادن.

واتفق الطرفان خلال الاجتماع على أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في القطاع التعديني، واستغلال الفرص المتبادلة في مجال معالجة المعادن، وتعزيز العمل المشترك بما يدعم مرونة سلاسل الإمداد العالمية، ويؤكد هذا الالتزام مكانة المملكة بصفتها شريكا استراتيجيا في سلسلة القيمة العالمية للمعادن.

وسلط الاجتماع الضوء على مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه المملكة سنويا، وما يشكله من منصة عالمية تجمع صناع القرار، والمنظمات غير الحكومية، وكبار المستثمرين، وشركات تقنيات التعدين، ومؤسسات الأبحاث؛ لإيجاد حلول مبتكرة تعالج تحديات قطاع التعدين والمعادن، وتعزز استدامته.

كما دعا وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الاجتماع وزير الطاقة الأمريكي، للمشاركة في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026.

وشهد الاجتماع حضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، وعددٍ من المسؤولين من كلا الجانبين.