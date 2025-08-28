شكرا لقرائتكم خبر أمانة الرياض تنفذ 13 مشروعا لتطوير الشوارع والطرق المحلية والتجميعية بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفذ أمانة منطقة الرياض حزمة من المشاريع تشمل 13 مشروعا في 45 بلدية بمختلف أنحاء المنطقة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير الشوارع والطرق المحلية والتجميعية في محافظات ومراكز منطقة الرياض، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية ورفع جودة البنية التحتية.

وتسعى الأمانة من خلال هذه المشاريع إلى رفع كفاءة الطرق، وتوفير بيئة آمنة للتنقل، ودعم النمو العمراني في مختلف المحافظات.

وتغطي المشاريع نطاقا واسعا من البلديات، من بينها مواقع سبق تدشين الأعمال فيها مثل الخرج، والدلم، والحوطة، والحريق، وبلديات أخرى تشمل رماح، والعيينة والجبيلة، والدرعية، وحريملاء، والمزاحمية، وضرماء، وساجر، والقويعية، والجلة وتبراك، والرويضة، والمجمعة، والأرطاوية، والغاط، والزلفي، والأحمر، والهدار، والبديع، والحيانية والبرك، والأفلاج، والقصب، ومرات، وأشيقر، وشقراء.

وتنفذ الأعمال وفق جدول زمني يراعي التوزيع الجغرافي واحتياجات كل بلدية، وتعتمد الأمانة على تقنيات رقمية متقدمة تشمل نظم المعلومات الجغرافية GIS، والخرائط التفاعلية، والتصوير الجوي، بهدف ضمان جودة التنفيذ ورفع كفاءة الرصد والمتابعة الميدانية.

وتحرص الأمانة على الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية، لتحقيق التكامل بين الأحياء السكنية وشبكات الطرق القائمة، ودعم التنمية الحضرية المتوازنة في جميع أنحاء المنطقة.

وتندرج هذه المشاريع ضمن توجهات أمانة منطقة الرياض في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الخدمات البلدية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ورسالة الأمانة في بناء مدينة مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.