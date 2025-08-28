شكرا لقرائتكم خبر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يشارك في مؤتمر «مسؤولية الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أمس، في مؤتمر «مسؤولية الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري».

وقدم السندورقة علمية بعنوان «القيم وأثرها في المجتمع.. دراسة في الأهمية والأنواع وسبل التعزيز»، ضمن جلسة علمية عن مسؤولية الجامعات السعودية في تعزيز القيم والوعي الفكري في المجتمع ومؤسساته.

وأوضح أهمية تعزيز القيم والأخلاق، وبيان الطرق والأساليب وتحويل الجانب النظري في القيم والأخلاق والسلوك إلى الجانب التطبيقي، مبينا أننا في زمن تعاني فيه بعض المجتمعات في العالم من اختلال في منظومة القيم والأخلاق والسلوك، وخروج تيارات فكرية، تدعو لحرية القيم والأخلاق.

وسأل الدكتور السند الله تعالى أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه المرجوة ويوفق القائمين عليه لما فيه الخير.