أمين الباحة ينضم إلى الحملة الوطنية للتبرع بالدم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شارك أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط اليوم في الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي أُطلقت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. تأتي هذه الحملة دعمًا للجهود الوطنية في تعزيز العمل الإنساني وترسيخ قيم التكافل المجتمعي.

وأكد السواط أن الحملة تأتي في إطار مبادرات سمو ولي العهد التي تعكس الاهتمام الكبير بالإنسان وتعزز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ الأرواح.

وجه أمين المنطقة قيادات الأمانة ورؤساء البلديات ومنسوبيها بالمشاركة الفاعلة في الحملة، بهدف تعزيز القيم الوطنية وتجسيد الدور الاجتماعي والمسؤولية التكاملية للأجهزة الحكومية تجاه الوطن والمجتمع.