جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة نجران ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أمس، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في 12 تخصصا، وذلك حتى أمس الأربعاء.

وأوضحت الجامعة أن التخصصات تشمل، التجسير في إدارة الأعمال، وإدارة الموارد البشرية، والأنظمة، والتسويق والتجارة الالكترونية، والمحاسبة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والعلوم الإشعاعية، والمختبرات الإكلينيكية، والهندسة الكهربائية، وشبكات الحاسب والاتصالات، وعلوم الحاسبات.

ونوهت على الراغبين للتسجيل في البرنامج، والاطلاع على الشروط، الدخول عبر موقعها الالكتروني.