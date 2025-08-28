شكرا لقرائتكم خبر تنفيذ 23 برنامجا تدريبيا لتهيئة الكادر التعليمي بمنطقة المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، 23 برنامجا لتدريب شاغلي الوظائف التعليمية، ضمن خطة التطوير المهني التي تستهدف منسوبي قطاع التعليم بالمنطقة، والمحافظات التابعة لها. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، 23 برنامجا لتدريب شاغلي الوظائف التعليمية، ضمن خطة التطوير المهني التي تستهدف منسوبي قطاع التعليم بالمنطقة، والمحافظات التابعة لها. وتشمل الخطة التي تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، تنفيذ 11 برنامجا تدريبيا، لاستثمار عودة الكوادر لمزاولة أعمالهم، وتتناول التخطيط التشغيلي للمنشآت التعليمية، وإدارة التميز المؤسسي لتمكين المدرسة، ومهارات صنع القرار، والذكاء الاصطناعي وأدواته لدعم المتعلمين ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ومسرعات التعلم بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى برنامج الوقاية النفسية في البيئة التعليمية، إلى جانب تنفيذ 12 برنامجا في مجال تهيئة المعلم الجديد، يقدمها عدد من المختصين لدعم المعلمين الجدد، وتمكينهم بالمهارات والمعارف اللازمة التي تشمل استراتيجيات التدريس، وإدارة الصفوف الدراسية، والتخطيط الدراسي، واستخدام التكنولوجيا التعليمية، وفهم الاحتياجات النفسية والاجتماعية للدارسين من الطلاب والطالبات.

