نائب وزير الحرس الوطني يزور مركز القيادة الرئيسي للوزارة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - زار معالي نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، مركز القيادة الرئيسي بالوزارة، حيث أطلع على أقسامه ومكوناته وتجهيزاته. وقد تفحص الدكتور الداود جميع المعلومات المتاحة التي تسهم في نجاح مهمة الحرس الوطني في مناطق المملكة، بما في ذلك الإدارة العمليات القتالية والأمنية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

خلال الزيارة، نقل الدكتور الداود تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني للمرابطين على الحد الجنوبي. وقد أشاد بالبطولات والتضحيات التي يبذلها الجنود في سبيل الدفاع عن الوطن وحمايته. وأكد حرص القيادة الرشيدة على دعم المرابطين وتوفير كل الدعم الذي يحتاجونه لتعزيز جاهزيتهم ورفع روحهم المعنوية، مع دعاء لهم بالنصر والتمكين.

وكان معالي الدكتور الداود مرفوقًا في الزيارة بمعالي رئيس الجهاز العسكري بالوزارة الفريق الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي.