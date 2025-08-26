شكرا لقرائتكم خبر الشيخ سعد ال جراد في ذمه الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنتقل الى رحمه الله تعالى شقيق الزميل الاعلامي احمد ال جراد الغامدي ابوعزام الشيخ سعد بن محمد ال جراد. صباح الثلاثاء ببلحرشي وسيصلى عليه بعد صلاة الظهر غداً الاربعاء بجامع الامير محمد بن سعود ببلحرشي ويواري الثرى بمسقط راسه بمقبرة القريع

وندعو الله تعالى له بالرحمه والمغفرة

وان يسكنه الفردوس الاعلى من الجنه ويلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان

انا لله وانا اليه راجعون

كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ سعد ال جراد في ذمه الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.