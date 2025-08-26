شكرا لقرائتكم خبر خدمة الشمولية الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة حياة مستفيدي الضمان الاجتماعي وتطوير الخدمات المقدمة لهم، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة "الشمولية الرقمية”، المخصصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي من فئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تسهيل إجراءات التقديم على الضمان الاجتماعي، وتمكينهم من الوصول إلى منظومة الخدمات بكل سهولة ومن أي مكان.

الخدمة الجديدة تمكن المستفيدين من طلب المساعدة في التسجيل في الضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الوزارة أو الانتظار لفترات طويلة، عبر إنشاء حساب جديد على منصة الدعم والحماية، وإدخال البيانات الأساسية،

ليقوم الفريق المختص في المنصة بالتواصل مع مقدم الطلب واستكمال الإجراءات اللازمة في وقت وجيز.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الوزارة بتحسين تجربة المستفيدين، وضمان وصول الفئات المستحقة إلى الدعم بيُسرٍ وكفاءة، كما تعكس حرص الوزارة على مواكبة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الاجتماعية وابتكار خدمات متميزة تعتمد على أحدث التقنيات، بما يسهم في تحقيق المرونة والكفاءة في تقديم الخدمات الاجتماعية.

