شكرا لقرائتكم خبر خدمة الشمولية الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الخدمة الجديدة تمكن المستفيدين من طلب المساعدة في التسجيل في الضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الوزارة أو الانتظار لفترات طويلة، عبر إنشاء حساب جديد على منصة الدعم والحماية، وإدخال البيانات الأساسية،
ليقوم الفريق المختص في المنصة بالتواصل مع مقدم الطلب واستكمال الإجراءات اللازمة في وقت وجيز.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الوزارة بتحسين تجربة المستفيدين، وضمان وصول الفئات المستحقة إلى الدعم بيُسرٍ وكفاءة، كما تعكس حرص الوزارة على مواكبة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الاجتماعية وابتكار خدمات متميزة تعتمد على أحدث التقنيات، بما يسهم في تحقيق المرونة والكفاءة في تقديم الخدمات الاجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر خدمة الشمولية الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.