تمويل بقيمة 304 ملايين ريال يحقق نموا بنسبة 98% لمنتجات قطاع الترفيه

عدن - ياسمين عبدالعظيم - برنامج “كفالة” يحقق نموًا ملحوظًا في دعم قطاع الترفيه

أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” عن تحقيق منتج “قطاع الترفيه” لأداء متميز خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك في إطار تعزيز رؤية المملكة 2030 لدعم القطاعات الواعدة. وجاء هذا الإعلان بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه والجهات التمويلية.

تميز المنتج بزيادة عدد المنشآت المستفيدة بنسبة 78% في الربع الثاني من عام 2025، لتصل إلى 32 منشأة مقارنة بـ 18 منشأة في نفس الفترة من عام 2024. وشهدت قيمة الكفالات نموًا بنسبة 91%، حيث وصلت إلى أكثر من 79 مليون ريال، بينما ارتفعت قيمة التمويل بنسبة 98% لتتجاوز 98 مليون ريال، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ووصل إجمالي عدد المنشآت المستفيدة من منتج قطاع الترفيه إلى 94 منشأة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، بتمويل يتجاوز 304 ملايين ريال، وضمانات مالية بقيمة 225 مليون ريال، مما يظهر فعالية المنتج في دعم نمو القطاع وتسهيل الوصول إلى الحلول التمويلية.

يواصل برنامج “كفالة” التزامه بدعم القطاعات الحيوية، من خلال تقديم الضمانات المالية لتقليل المخاطر التمويلية وتوسيع نطاق التمويل، عبر شراكات فاعلة مع الجهات التمويلية، معتمدًا على منظومة تقنية ومعرفية متكاملة.

تأتي هذه الجهود في إطار التكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، بهدف توفير بيئة تمويلية محفزة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.