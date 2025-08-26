اخبار السعوديه

استنكار وإدانة المملكة الشديدة للاستمرار في الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعبيراً عن رفضها لتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، أدانت المملكة العربية بشدة التدخل الإسرائيلي في الشؤون الداخلية للجمهورية العربية السورية، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا وللقانون الدولي. وفي هذا السياق، أعربت المملكة عن دعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لضمان الأمن والاستقرار في البلاد، وللحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها على جميع الأراضي السورية.

وفي تصريحاتها، أكدت المملكة رفضها القاطع لأي محاولات انفصالية تهدد وحدة سوريا، داعيةً جميع أطياف الشعب السوري إلى التمسك بالحكمة والحوار كوسيلة لبناء مستقبل مشترك. ومن جانبها، جددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لدعم سوريا في تحقيق الأمن والاستقرار، وللتصدي بحزم للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في البلاد.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت المملكة العربية السعودية على ضرورة التكاتف الدولي لمواجهة أي تدخل خارجي يهدد استقرار المنطقة، وللحفاظ على سيادة الدول ووحدتها.

محمد يوسف

محمد يوسف

محمد يوسف

