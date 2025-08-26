توقعات الطقس: أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة تضرب عدة مناطق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة اليوم على عدة مناطق في المملكة العربية السعودية. وبحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، فإن الأمطار الرعدية قد تتسبب في جريان السيول بالإضافة إلى زخات من البرد ورياح نشطة تثير الغبار والأتربة.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، فيما قد تشهد مناطق جازان، عسير، والباحة هطول أمطار رعدية غزيرة. كما يحتمل تشكل الضباب على بعض المرتفعات في هذه المناطق.

وفي الوقت نفسه، قد تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على مناطق الشرقية والرياض وحائل. وتحذر الأرصاد من أن الرياح النشطة قد تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وعلى البحر الأحمر، يتوقع تحول الرياح إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي، مع تكون سحب رعدية ممطرة وارتفاع في ارتفاع الموج.

أما على الخليج العربي، فمن المتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع في ارتفاع الموج وحالة خفيفة إلى متوسطة.