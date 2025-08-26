تابع الان خبر ارتفاع الصادرات غير البترولية للمملكة 17.8% في الربع الثاني من 2025 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - سجلت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في الصادرات غير البترولية خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 17.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بزيادة الصادرات الوطنية وارتفاع قيمة السلع المعاد تصديرها.

وأوضحت النشرة الإحصائية للتجارة الدولية لشهر يونيو والربع الثاني من العام الحالي أن الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) حققت ارتفاعًا قدره 5.6%، بينما سجلت السلع المعاد تصديرها قفزة كبيرة بنسبة 46.2%.

وعلى الرغم من تراجع الصادرات البترولية بنسبة 15.8%، ما أدى إلى انخفاض إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 7.3%، إلا أن نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات انخفضت من 74.7% في الربع الثاني من 2024 إلى 67.9% في الفترة نفسها من 2025، وهو ما يعكس تنوع القاعدة التصديرية للمملكة.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الواردات بنسبة 13.1% خلال الربع الثاني من 2025، وهو ما انعكس على الميزان التجاري الذي شهد تراجعًا في فائضه بنسبة 56.2% مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتسجل 37.3% مقابل 35.8% في الربع المماثل من 2024.

وجاءت منتجات الصناعات الكيماوية في صدارة قائمة الصادرات غير البترولية بنسبة 23% من الإجمالي، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 21.7%. أما على صعيد الواردات، فقد استحوذت الآلات والمعدات الكهربائية على المركز الأول بنسبة 28.9%.

وأكدت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية حافظت على مكانتها كشريك تجاري رئيسي للمملكة خلال الربع الثاني من 2025، إذ استحوذت على 14.2% من إجمالي الصادرات و27.4% من إجمالي الواردات.