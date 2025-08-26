تابع الان خبر انطلاق مسابقة الخط العربي الدولية في نسختها الثانية بمعرض الرياض للكتاب 2025 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تستعد مبادرة مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي لإطلاق النسخة الثانية من مسابقة الخط العربي، وذلك ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 المقرر انعقاده خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل. وتهدف المسابقة إلى إبراز مكانة هذا الفن الأصيل بوصفه جزءًا محوريًا من الهوية الثقافية السعودية، ورمزًا من رموز التراث الفني للحضارة العربية والإسلامية.

ويشارك في المنافسة تسعة خطاطين محليين ودوليين، يتسابقون في ثلاثة مسارات رئيسية هي: خط الثلث، وخط الرقعة، وخط الديوان الجلي. وسيتم تقييم الأعمال المشاركة عبر لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين، حيث تمر المنافسة بخمس مراحل تبدأ بالتسجيل واختيار الأعمال، مرورًا بالفرز والتقييم الفني، ثم التحكيم، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية خلال أيام المعرض.

وتسعى المبادرة من خلال هذه الفعالية إلى تحفيز الإبداع، وتشجيع الخطاطين من مختلف دول العالم على إحياء تقاليد الخط العربي وفق معايير فنية رفيعة المستوى، بما يرسخ مكانته عالميًا كفن ثقافي وجمالي يعكس الهوية العربية والإسلامية.

كما يواصل مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي تنفيذ برامجه النوعية، التي تشمل برنامج الإقامة الفنية، وتنظيم ورش متخصصة، وتطوير مناهج ومعايير تعليم الخط، إضافة إلى خطط التوسع الدولي بإنشاء متحف رئيسي ومقر خاص بالخطاطين ليكون حاضنة للمواهب، ومنصة لتعزيز المعرفة ودعم الممارسين حول العالم.