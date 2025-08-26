تابع الان خبر السعودية تطلق تطبيق هيوماين تشات العربي حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أطلقت المملكة العربية السعودية اليوم تطبيق هيوماين تشات كأول منصة محادثة عربية تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي المتقدم، وذلك عبر شركة “هيوماين” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة. ويعتمد التطبيق على نموذج علّام 34B، الذي يُعد أكبر وأقوى نموذج لغوي عربي تم تطويره حتى الآن.

ويتوفر “هيوماين تشات” على منصات الويب وأنظمة iOS وأندرويد، ويستهدف خدمة أكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية، إضافة إلى ملياري مسلم حول العالم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي وبناء تقنيات ذكاء اصطناعي تحاكي الثقافة واللغة العربية.

وأكدت شركة “هيوماين” أن التطبيق يمثل نقلة نوعية في الابتكار التقني داخل المملكة، حيث يوفر ميزات متطورة تشمل البحث الفوري على الإنترنت، والإدخال الصوتي للهجات العربية المتنوعة.

والدعم المزدوج للغتين العربية والإنجليزية داخل المحادثة الواحدة. كما يلتزم التطبيق بأنظمة حماية البيانات المحلية من خلال استضافة بنيته التحتية بالكامل داخل المملكة.

ويُعد إطلاق “هيوماين تشات” إنجازًا سعوديًا جديدًا يعزز مكانة المملكة كقوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويمهد الطريق لتطوير تقنيات عربية منافسة عالميًا.