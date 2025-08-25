الفتح يوقع عقد تجديد مع النجم المغربي مراد باتنا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن نادي الفتح عن تجديد عقد المحترف المغربي مراد باتنا

أعلنت إدارة نادي الفتح برئاسة المهندس منصور العفالق عن تجديد عقد المحترف المغربي مراد باتنا ليستمر ضمن صفوف الفريق الفتحاوي. وأكدت الإدارة أن قرار التجديد يأتي تقديرًا لما قدمه اللاعب من عطاءات مميزة مع الفريق خلال المواسم الماضية، ودوره البارز في تعزيز القوة الهجومية للنموذجي.

باتنا يعبر عن اعتزازه بالاستمرار مع نادي الفتح

من جانبه، أعرب باتنا عن اعتزازه بالاستمرار مع نادي الفتح، مشيرًا إلى أن الأجواء الإيجابية والدعم الكبير من الإدارة والجماهير كانت سببًا رئيسيًا في مواصلته المشوار مع الفريق.