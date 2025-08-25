اخبار السعوديه

تهنئة القيادة لرئيس الأوروغواي بذكرى استقلال بلاده

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الأوروغواي بمناسبة الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شاماندو أورسي مارتينيز، رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامة الرئيس ولحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية، متمنياً لهم التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد، الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شاماندو أورسي مارتينيز، بنفس المناسبة، معبراً عن أطيب التهاني والتمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولشعب بلاده.

وأكد سمو ولي العهد على حرصه على تعزيز العلاقات الودية بين المملكة العربية وجمهورية الأوروغواي الشرقية، متمنياً لهم المزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

