الملك سلمان يتلقى رسالة من الرئيس السيسي

بيروت - نادين الأحمد - تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

تسلم الرسالة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، في استقباله بمقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير مصر لدى المملكة إيهاب أبو سريع، وجرى في الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.