توقعات الطقس: أمطار رعدية وبرد مع رياح نشطة تضرب عدة مناطق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحذر الأرصاد من تدني الرؤية في مناطق جازان وعسير والباحة بسبب الضباب

توقعت الأرصاد الجوية في تقريرها اليوم أن تستمر الأمطار الرعدية الغزيرة في مناطق جازان وعسير والباحة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تثير الأتربة والغبار. كما تتوقع الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، مع فرصة لتشكل الضباب في بعض المناطق الجبلية.

وتشير التقارير إلى أن سرعة الرياح على سطح البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية في الشمال بسرعة تتراوح بين 15 و35 كم/ساعة، وتصل إلى 45 كم/ساعة في خليج العقبة، بينما تكون جنوبية إلى جنوبية غربية في الجنوب والوسط بسرعة تتراوح بين 15 و42 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة. ومن المتوقع ارتفاع ارتفاع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وقد يصل إلى أكثر من مترين.

وفيما يتعلق بحالة البحر، فإنه يتوقع أن يكون خفيفا إلى متوسط الموج، مع تشكل السحب الرعدية الممطرة في الجنوب والوسط. أما على سطح الخليج العربي، فمن المتوقع أن تكون سرعة الرياح شمالية غربية إلى غربية بين 10 و30 كم/ساعة، وأن يكون ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر.

وتحذر الأرصاد من تدني مدى الرؤية في المناطق المذكورة بسبب الضباب، وتنصح بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة والتنقل.