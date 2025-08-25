هبوط حاد لأسعار الذهب بعد تحقيقه أعلى مستوى في أسبوعين بفعل ارتفاع الدولار

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فقد سجلت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا اليوم مع صعود تدريجي للدولار، حيث تعززت توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مما أثر على سعر المعدن النفيس.

وفقًا للبيانات، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ ليصل إلى 3364.25 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس يوم الجمعة الماضي.

وفي نفس السياق، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3٪ إلى 3409.80 دولار.

من جانب آخر، شهد مؤشر الدولار ارتفاعًا بنسبة 0.2٪ مقابل العملات المنافسة، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، شهدت الفضة انخفاضًا بنسبة 0.2٪ لتصل إلى 38.09 دولار للأونصة، في حين تراجع البلاتين بنسبة 0.3٪ ليبلغ 1356.95 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.6٪ ليصل إلى 1119.67 دولار.

هذا ويُرجى متابعة تطورات الأسواق لمعرفة المزيد حول تأثيرات العوامل الاقتصادية على أسعار المعادن الثمينة.