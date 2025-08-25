صعود الدولار مقابل العملات الرئيسية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الدولار الأمريكي يرتفع أمام العملات الرئيسية

شهد الدولار الأمريكي اليوم ارتفاعًا طفيفًا أمام العملات الرئيسية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي، نتيجة توجه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي نحو تيسير السياسة النقدية.

ارتفاع الدولار مقابل اليورو

ارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل اليورو ليبلغ 1.1699 دولار لكل يورو، ولا يزال قريبًا من أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 1.174225 دولار.

صعود الدولار أمام الجنيه الإسترليني والين الياباني

ارتفع الدولار بنسبة 0.1% مقابل الجنيه الإسترليني ليصل إلى 1.3502 دولار لكل جنيه، وزاد بنسبة 0.4% مقابل الين الياباني ليصل إلى 147.46 ينًا.

تقلبات الدولار الأسترالي

شهد الدولار الأسترالي ارتفاعًا مؤقتًا إلى أعلى مستوى خلال أسبوع عند 0.6523 دولار ثم تراجع قليلًا إلى 0.6484 دولار بعد قفزته بنسبة 1.1% في الجلسة السابقة.