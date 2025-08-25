تابع الان خبر وصول قافلة إغاثية سعودية إلى وسط قطاع غزة لدعم الأسر المحتاجة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - انطلقت قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى وسط قطاع غزة محمّلة بالمواد الغذائية الأساسية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن الحملة الشعبية التي تنفذها المملكة لمساندة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وتولى المركز السعودي للثقافة والتراث – الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان داخل القطاع – استلام المساعدات تمهيدًا لتوزيعها على العائلات الأكثر احتياجًا، رغم التحديات الميدانية وما يشهده القطاع من أوضاع معيشية قاسية.

ويجسد وصول هذه القافلة استمرار التزام المملكة عبر ذراعها الإنساني “مركز الملك سلمان للإغاثة” بدعم الفلسطينيين، وتقديم العون لهم في مواجهة الأزمات، بما يعكس قيم التضامن والإنسانية التي تتبناها السعودية في مواقفها الثابتة تجاه القضايا الإنسانية.