إدانة السعودية لاستهداف شاحنات برنامج الأغذية العالمي في السودان

بيروت - نادين الأحمد - أدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات استهداف ثلاث شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية السودان، مؤكدة أن إدانة السعودية لهذا الاعتداء تأتي انطلاقًا من رفضها التام لأي أعمال تهدد حياة المدنيين أو تعرّض العاملين في مجالات الإغاثة والإنسانية للخطر.

وجددت الوزارة في بيانها الرسمي التأكيد على ضرورة التزام الأطراف السودانية بما تم التوصل إليه في “إعلان جدة” الموقع بتاريخ 11 مايو 2023، والذي ينص على حماية المدنيين وضمان أمن الممرات الإنسانية لتسهيل وصول المساعدات.

كما شددت المملكة على أهمية تغليب المصلحة الوطنية للشعب السوداني الشقيق، وتجنيبه المزيد من ويلات الحرب والصراعات الداخلية، مؤكدة دعمها المتواصل للجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في السودان.