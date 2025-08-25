رؤساء سابقون من سريلانكا يبديون تضامنهم مع رانيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ثلاثة رؤساء سابقين لسريلانكا يعبرون عن تضامنهم مع الرئيس السابق رانيل ويكريميسنجه

أعرب ثلاثة رؤساء سابقين لجمهورية سريلانكا عن تضامنهم مع الرئيس السابق رانيل ويكريميسنجه، واستنكروا قرار سجنه الذي اعتبروه “اعتداءً محسوبًا” على القيم الديمقراطية، مشيرين إلى “تفاهة” التهمة الموجهة إليه.

في بيان لها، أكدت الرئيسة السابقة تشاندريكا كماراتونجا (80 عامًا) أن ما حدث يمثل “اعتداءً محسوبًا على جوهر قيمنا الديمقراطية”.

وجاءت تصريحات الرؤساء السابقين بعد أن وُجهت لويكريميسنجه تهم استخدام مبلغ 55 ألف دولار أثناء تواجده في بريطانيا خلال عودته من دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2023.

من جانبه، أعرب الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا (79 عامًا) عن تضامنه مع ويكريميسنجه، بينما وصف الرئيس السابق مايتريبالا سيريسينا (73 عامًا) قرار السجن بأنه جزء من “حملة ضد المعارضة”.

يُذكر أن ويكريميسنجه كان قد تم إعادته إلى منصب رئيس الوزراء بقرار من المحكمة العليا بعد أن تم إقالته من المنصب في أكتوبر 2018 وبعد 52 يومًا فقط من توليه المنصب.