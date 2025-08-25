المملكة المتحدة تعزز التزامها بتسريع معالجة طلبات اللجوء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعهَّدت الحكومة البريطانية أمس بإصلاح شامل لنظام اللجوء لديها عقب احتجاجات خرجت نهاية الأسبوع في مختلف أنحاء البلاد أمام فنادق تؤوي المهاجرين، مع التخطيط لمزيد من التظاهرات.

الحكومة البريطانية تعلن إصلاح نظام اللجوء

أعلنت الحكومة أنَّها ستنشئ هيئة مستقلة جديدة لتسريع النظر في طلبات طعون المرفوضين، في إطار سعيها لإنهاء الاستخدام المكلف لما يُسمَّى بفنادق اللجوء التي أصبحت تثير استياء شريحة من السكان.

حكومة حزب العمال تستأنف حكمًا قضائيًّا

كانت حكومة حزب العمال قد أعلنت الجمعة أنَّها ستستأنف حكمًا قضائيًّا يمنعها من إيواء طالبي اللجوء في فندق يعد بؤرة توتر في جنوب شرق إنجلترا.

تظاهرات مؤيدة ومعارضة أمام فنادق اللجوء

أثار هذا الحكم موجة من التظاهرات المؤيدة وأخرى معارضة أمام فنادق تؤوي طالبي اللجوء في مختلف أنحاء البلاد.