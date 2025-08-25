الألعاب الإلكترونية تجتاح عالمنا بفعالية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم الإعلان رسميًا عن إطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية عام 2023، بدعم كبير من سمو ولي العهد. تم تأكيد جاذبية البطولة من خلال ارتفاع عدد اللاعبين إلى 2000 لاعب، مقارنة ب 1500 لاعب في الموسم السابق.

ومن الملاحظ أيضًا زيادة جائزة البطولة لتصل لقيمة تاريخية تبلغ 70 مليون دولار، بارتفاع عن 60 مليون دولار في العام 2024. تهدف الإستراتيجية الوطنية لهذه الرياضة إلى خلق 39 ألف وظيفة، والمساهمة بـ 50 مليار ريال بحلول عام 2030.

ومن خلال استضافة وتنظيم المملكة لأكثر من 150 حدث رياضي في السنوات الأخيرة، أصبحت الرياضات الإلكترونية رياضة عالمية بحق. وتعتبر إقامة واحتضان بطولة كأس العالم دليلاً واضحًا على ذلك.

ومع مشاركة أكثر من 3.4 مليار شخص حول العالم بانتظام في أنشطة الألعاب الإلكترونية، وتوقع وصول عدد المشاهدين إلى أكثر من 640 مليونا بحلول عام 2027، يعكس نجاح البطولة وتغطيتها الإعلامية والرقمية صداه في أكثر من 126 دولة.

وبفضل الدعم اللامحدود من سموه، تمكن اللاعبون السعوديون والفرق السعودية من الوصول إلى أعلى المستويات العالمية في عالم الرياضات الإلكترونية.