محافظ جدة يتفقد مشروعات الإسكان

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في زيارة مهمة وحصرية، استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، بمقر المحافظة، مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة مكَّة المكرَّمة، الدكتور عبدالله بن مرشد العتيبي.

خلال اللقاء، تفاعل سموه مع عرض شامل يتضمن المشروعات الحالية والمستقبلية التي يتم تنفيذها في المحافظة. كما تم استعراض مراحل تقدم المشروعات الجاري تنفيذها والعمل الجاري فيها. وفي إطار الزيارة، تم تقديم تقرير مفصل حول عدد المستفيدين من مشروعات الإسكان التنموي في المحافظة خلال النصف الأول من العام 2025م.

هذه الزيارة تأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في مكة المكرمة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الإسكان والتطوير العمراني. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المنطقة.

يعكس هذا اللقاء الهام روح التعاون والتضافر بين الجهات الحكومية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية في المملكة، ويعزز التزام السلطات المحلية بتحقيق رؤية 2030 وتحقيق الاستدامة في قطاع الإسكان.