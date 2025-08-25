صندوق الإسكان يقر تخصيص مليار ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تودع صندوق التنمية العقارية أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني

أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع مبلغ قدره 1.042 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني لشهر أغسطس 2025. يأتي هذا الدعم ضمن جهود الصندوق لتعزيز قدرة المواطنين على تملك المساكن، وتحقيق أهداف برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030.

تعزيز الحلول التمويلية لتسهيل تملك السكن

وأكد الصندوق على استمرار التعاون مع الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري لتطوير الحلول التمويلية وتسهيل عملية تملك السكن، بهدف تعزيز الفرص المتاحة للمواطنين وتقديم أفضل التوصيات التمويلية.

تقديم الخدمات السكنية عبر الإنترنت

يقدم صندوق التنمية العقارية خدمات برامج الدعم السكني عبر الإنترنت، من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق، بالإضافة إلى خدمة “المستشار العقاري”، التي تمكن المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.