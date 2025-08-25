تهنيء القيادة رئيس أوكرانيا بمناسبة الذكرى الاستقلالية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، برسالة تهنئة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى في البرقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس زيلينسكي، ولحكومة وشعب أوكرانيا الصديق، متمنياً لهم دوام التقدم والازدهار.

وبدوره، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، برسالة تهنئة مماثلة إلى الرئيس الأوكراني بنفس المناسبة، معبراً عن تمنياته بالرخاء والازدهار لبلاد أوكرانيا.