أمين الرياض ينضم إلى حملة التبرع بالدم الوطنية السنوية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شارك أمين منطقة الرياض في حملة التبرع بالدم

شارك صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تأكيدًا للبعد الإنساني والوطني لهذه المبادرة.

بعد تبرعه بالدم، أوضح سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أن مبادرة ولي العهد بإطلاق الحملة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز قيم التكافل والاهتمام بحياة الإنسان وصحته، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي متكاتف.

وأشار سموه إلى أن هذه الحملة الوطنية تحمل رسالة إنسانية نبيلة في إنقاذ الأرواح وتؤكد الدور المجتمعي المهم للتبرع بالدم. داعيًا سكان العاصمة إلى المشاركة فيها وترسيخ ثقافة العطاء الإنساني، سائلاً الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها الرشيدة، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.