نهائي جدة 2025 للاتحاد الآسيوي يسجل رقمًا قياسيًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشادت لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بنجاح حملة إعادة الهيكلة البصرية التي نُفذت خلال العام الماضي، والتي شملت إطلاق شعارات وهوية جديدة لمسابقات الأندية القارية، إلى جانب الهوية المؤسسية للاتحاد.

ترأس نائب رئيس اللجنة عبدالله ناصر الجنيبي الاجتماع الثالث للجنة، الذي عُقد افتراضيًا، مؤكدًا أن الهوية الجديدة عززت حضور الاتحاد بصورة أكثر عصرية ورقيًا، وأسهمت في توثيق الصلة مع الشركاء والمجتمع الكروي الآسيوي.

سجّلت مسابقات الاتحاد الآسيوي قفزات نوعية، حيث ارتفع عدد الرعاة بنسبة 83% بين موسمي 2023 – 2024 و2024 – 2025. وحقق نهائي دوري أبطال آسيا النخبة جدة 2025 رقمًا قياسيًا بـ 62 نشاطًا تسويقيًا، وزاد إجمالي عدد المشاهدات لمنافسات دوري أبطال آسيا النخبة 2024 – 2025 بنسبة 48%، وبلغ إجمالي الوصول إلى 910.9 ملايين متابع.

وشهدت التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم “2026™ FIFA” نموًا ملحوظًا، حيث بُثت في 132 دولة وإقليمًا، وزاد إجمالي المشاهدات بنسبة 155% ليصل إلى 763.5 مليون متابع خلال 10 جولات، وبلغ إجمالي الوصول 3.3 مليارات متابع بنسبة زيادة 222% مقارنة بالنسخة السابقة.

وتابعت اللجنة تقريرًا موجزًا حول عملية المناقصة الخاصة ببيع الحقوق التسويقية والتجارية لمسابقات الاتحاد للفترة من 2029 حتى 2036، المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

وأكد الجنيبي أن هذه النجاحات تمثل بداية لمسيرة تاريخية غير مسبوقة لكرة القدم الآسيوية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الآسيوي يواصل العمل لضمان تعزيز أسس اللعبة وخدمة جميع أعضائه خلال السنوات المقبلة.