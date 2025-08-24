تعليم الطائف يحقق الاستعداد الكامل لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1447

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استعدادات مكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد في الطائف

انتهت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف من التحضيرات والخطط اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد 1447هـ بنجاح، ضمن إطار خطة متكاملة تضمنت العديد من الاجتماعات التنفيذية والمبادرات التشغيلية للإدارات المعنية. كما استقبل سمو الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف المدير العام للتعليم الدكتور سعيد الغامدي للاطلاع على خطة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وأكد سمو الأمير سعود بن نهار على أهمية دعم التعليم وتفوق الكادر التعليمي والإداري والطلاب في المحافظة. ورحب المدير العام للتعليم بعودة مديري المدارس والهيئات التعليمية إلى مواقعهم، مشددًا على أهمية دورهم في تحقيق النجاح والإبداع.

وفي إطار استعدادات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لبدء العام الدراسي الجديد، تم تحديد لجان القبول والمعادلات في المدارس، وإطلاق حملة إعلامية لترحيب واحتفاء بعودة مديري المدارس والهيئات الإدارية.

كما شهدت فترة الاجازة الصيفية إطلاق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي، بالإضافة إلى برامج تدريبية للمعلمين تهدف لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم.

وفي سياق متصل، تم التأكيد على التعاون بين الإدارة التعليمية والجهات المحلية لدعم الاستثمار في قطاع التعليم. وتم دعوة الراغبين في مواصلة تعليمهم للمراجعة السريعة للمدارس المحددة.

بهذه الاستعدادات المكثفة، يبدأ العام الدراسي الجديد في الطائف بكل حيوية وتفاؤل، استعدادًا لبناء مستقبل تعليمي مشرق وناجح.