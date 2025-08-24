اختتام مؤتمر الرياضة العالمي الجديد بالعاصمة السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختتم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة (NGSC 2025) اليوم في العاصمة الرياض، وذلك بعد يومين من النقاشات والجلسات التي شارك فيها قادة الرياضة وصناع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى شخصيات ثقافية وإعلامية بارزة من مختلف أنحاء العالم.

وقد تناول المؤتمر مستقبل القطاعات الحيوية للرياضة والترفيه واستعرض المبادرات والتجارب التي تسهم في تشكيل المشهد العالمي الجديد للرياضة والترفيه.

ويعكس انعقاد المؤتمر في الرياض مكانة المملكة كمركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية، ودورها الحيوي في ربط هذه القطاعات بالرياضة والترفيه، مما يعزز من الفرص الاستثمارية ويدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وشهد اليوم الثاني من المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية التي تناولت مواضيع متنوعة مثل دور الذكاء الاصطناعي في توسيع نطاق الألعاب، وتحليل الدروس المستفادة من الرياضات الإلكترونية وريادة الأعمال.

واختتم المؤتمر بكلمة للإعلامية كيت سكوت والصحفي بيدرو بينتو، حيث أكدا على أهمية هذه الفعالية العالمية في تعزيز التعاون الدولي لبناء مستقبل أفضل للألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة.