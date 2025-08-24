اخبار السعوديه

رئيس مجلس علماء باكستان: السعودية داعمة لوحدة الأمة وتؤيد حلول ولي العهد الفلسطيني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رئيس مجلس علماء باكستان: مركز وحدة الأمة

أعرب رئيس مجلس علماء باكستان عن دعمه الكامل لرؤية الأمير بن عبد العزيز لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وفي تصريح خاص لــ(سبق)، أشار رئيس المجلس إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر مركز وحدة الأمة الإسلامية، وأن دعمها للقضية الفلسطينية يعتبر ركيزة أساسية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس مجلس علماء باكستان أن التضامن الإسلامي يجب أن يكون على رأس أولويات الدول الإسلامية، وأن القضية الفلسطينية تعتبر قضية عادلة يجب حلها بشكل سريع وعادل.

وختم تصريحه بالتأكيد على أهمية دور السعودية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ودعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تحت السيادة الفلسطينية.

