نائب أمير القصيم يستقبل رئيس الشؤوون الدينية بالحرمين الشريفين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استقبل صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، نائب أمير منطقة القصيم، اليوم في مكتبه، معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وقد أشاد سموه بجهود الرئاسة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وبالدور الكبير الذي تقوم به في تعزيز الرسالة الدينية المعتدلة ونشر القيم الإسلامية السمحة.

وخلال الاستقبال تم استعراض الجهود المبذولة في تطوير الخدمات الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

