شركة تطمين السعودية للاستثمار والمشاريع المحدودة تعلن مشاركتها في المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق 2025

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لدور الشركة الريادي في تقديم حلول تشغيلية متكاملة لإدارة المرافق وفق أحدث المعايير العالمية وأفضل الممارسات المهنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز كفاءة الأصول، ورفع مستوى الاستدامة، وتطوير بيئة استثمارية جاذبة وقادرة على المنافسة.
وتسعى “تطمين السعودية” من خلال هذه المشاركة إلى استعراض تجاربها الناجحة في تشغيل وصيانة المرافق الحكومية والخاصة، وإبراز مشروعاتها النوعية التي تخدم قطاعات حيوية، فضلًا عن تعزيز حضورها في السوق وفتح آفاق أوسع لعقد شراكات استراتيجية على المستويين المحلي والدولي.
وتدعو الشركة جميع شركائها وزوار المعرض إلى زيارة جناحها رقم (T75)، للاطلاع على أحدث حلولها وخدماتها، والتعرف على مشاريعها الاستراتيجية التي تتسم بالاحترافية والتكامل المؤسسي.
