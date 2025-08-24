مُحافظ الطائف يُستقبل قائد لواء الخليفة عمر بن الخطاب الجديد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قائد لواء الخليفة عمر بن الخطاب للأمن الخاص يلتقي بمحافظ الطائف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، قائد لواء الخليفة عمر بن الخطاب للأمن الخاص اللواء فيصل بن محمد الطويرقي المعيَّن حديثًا.

وفي هذا اللقاء، هنأ صاحب السمو الملكي اللواء الطويرقي بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق في أداء المهام الموكلة إليه. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية في المنطقة، وتعزز الروح الوطنية والتكاتف في خدمة المجتمع وحفظ الأمن والاستقرار.