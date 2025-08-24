الصندوق الثقافي: فرص تعرّف على الحرف السعودية في إكسبو 2025 أوساكا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فعاليات ثقافية متنوعة تنظمها الصندوق الثقافي في مشاركته بإكسبو 2025 أوساكا

تنظم الصندوق الثقافي، ضمن مشاركته مع جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا، سلسلة من الفعاليات الثقافية المتنوعة خلال شهر أغسطس الحالي. وقد شملت هذه الفعاليات ورشة تعريفية بخدمات الصندوق بهدف توسيع الآفاق للمستثمرين ورواد الأعمال لتنفيذ مشاريعهم في القطاع الثقافي بالمملكة.

وركزت الورشة على دور الصندوق الثقافي كممكن مالي رئيسي للقطاع الثقافي في المملكة، مما دفع بالمستثمرين الدوليين إلى استكشاف الفرص الواعدة المتاحة في السوق الثقافي السعودي.

من جانبها، قدم الصندوق تجربة تفاعلية للحرف اليدوية بعنوان “حرفة سعودية في نسج الخوص”، بالتعاون مع مدرسة الديرة في العلا، ومؤسسة تركواز ماونتن الدولية. وتم خلال هذه التجربة تسليط الضوء على فن الخوص وتشجيع الزوار على إنتاج قطع فنية باستخدام سعف النخيل السعودي.

تأتي هذه الفعاليات ضمن مشاركة الصندوق الثقافي في إكسبو 2025 أوساكا، الذي يهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية للمملكة واستقطاب الاستثمارات العالمية في القطاع الثقافي. وتعكس هذه المبادرات جهود المملكة في تحقيق التنمية المستدامة وريادة الأعمال الإبداعية.