رئيس جامعة شقراء يُبارك بداية العام الدراسي ويحث على التفاني والعمل الجاد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رئيس جامعة شقراء يهنئ الطلاب ببداية العام الدراسي الجديد

هنأ الدكتور علي بن محمد السيف، رئيس جامعة شقراء، طلاب وطالبات الجامعة بانطلاق العام الدراسي الجديد، داعيًا إياهم إلى الجد والاجتهاد لتحقيق التميز والنجاح.

استثمار الفرص التعليمية لاكتساب المعارف والمهارات

وأكد الدكتور السيف في تصريحاته أهمية استثمار الفرص التعليمية لاكتساب العلوم والمعارف والمهارات، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل جاهدة على توفير بيئة تعليمية متكاملة لصناعة جيل مبدع يسهم في خدمة الوطن ودفع التنمية.

تقدير وشكر لقيادات الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية

وفي سياق متصل، قدم رئيس الجامعة التهاني لقادة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري وجميع منسوبيها، معبرًا عن شكره وتقديره لجهودهم الكبيرة في دعم العملية التعليمية وتعزيز مكانة الجامعة الأكاديمية.

الدعاء بالتوفيق والنجاح للجميع

وفي ختام تصريحاته، دعا الدكتور السيف بالدعاء ليوفق الله الجميع لخدمة الدين والوطن والقيادة الرشيدة، وأن يحمل العام الدراسي الجديد الكثير من الإنجازات والنجاحات.

يذكر أن جامعة شقراء تواصل تطوير برامجها التعليمية وتعزيز مكانتها كواحدة من الجامعات الرائدة في المملكة.