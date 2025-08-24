شكرا لقرائتكم خبر ألعاب مائية ومغامرات غوص.. تجارب مميزة عليك تجربتها في البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتحول البحر الأحمر خلال صيف السعودية 2025، إلى مسرح للمغامرة والإثارة، حيث يلتقي صفاء المياه الفيروزية بجمال الشعاب المرجانية، ليمنح الزوار تجارب مائية لا تُنسى تحت شعار "لون صيفك".

في تلك الوجهة، تجد كل ما تبحث عنه من أنشطة بحرية، سواء كنت عاشقًا للرياضات المائية، أو باحثًا عن لحظات استرخاء وسط الطبيعة البحرية.

ويمكنك أن تبدأ رحلتك في البحر الأحمر بمغامرة الغوص، حيث تفتح لك دورات الغوص المعتمدة أبواب عالم ساحر تحت الأمواج. وسواء كانت هذه تجربتك الأولى أو كنت غواصًا محترفًا تطور مهاراتك، فإن الخبراء المحليين سيأخذونك في جولات تكشف عن كنوز البحر الأحمر، من الشعاب المرجانية الزاهية إلى أسراب الأسماك المدهشة.

وإذا كنت تفضّل البقاء قريبًا من السطح، فإن الغطس السطحي (السنوركل) يمنحك فرصة فريدة لمشاهدة الحياة البحرية النابضة من مسافة قريبة، في تجربة ممتعة.

أما عشاق المغامرة، فسيجدون في ركوب الأمواج الشراعية فرصة لدمج قوة الرياح بجمال البحر، بينما يقدم لوح الأمواج الكهربائي (إي فويل) متعة الانزلاق السلس فوق المياه مع تحكم ذكي يمنحك إحساسًا بالحرية المطلقة.

ولمحبي الاستكشاف الهادئ، توفر رحلات الإبحار فرصة للاستمتاع بإطلالات بانورامية على البحر الأحمر؛ سواء على متن يخت صغير أو قارب متعدد الهيكل. أما تجربة الطيران المائي مع "فلاي رد سي"، فتنقلك من الأمواج إلى السماء، حيث تتأمل المياه الفيروزية من منظور يحبس الأنفاس.

ويأتي برنامج صيف السعودية هذا العام تحت شعار "لون صيفك"، ويمتد حتى شهر سبتمبر المقبل، في ست وجهات سياحية متنوعة، منها الشواطئ والمنتجعات بجوها المعتدل في جدة والبحر الأحمر، والمرتفعات والطبيعة الساحرة والأجواء الباردة في كلٍ من الطائف والباحة وعسير.

كما يتضمّن أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية، وعددًا من الفعاليات الكبرى منها كأس العالم للرياضات الإلكترونية «EWC»، التي تقام في مدينة الرياض خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس الحالي، إضافة إلى "موسم جدة" و"موسم عسير" اللذين يضمان العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المميزة، والتي يتم طرحها عبر منصة "روح السعودية "www.visitsaudi.com/ar، وتشمل عروضًا للتسوق والفنادق وتذاكر الطيران، لجذب السياح والزوار والعائلات لقضاء أيام ممتعة بين ألوان الطبيعة المتنوعة في صيف السعودية.