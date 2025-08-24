وفاة والدة الزميل فهد البقمي تتركه في حالة من الحزن الشديد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توفيت والدة الزميل الإعلامي فهد البقمي في مدينة جدة، حيث تمت مراسم الدفن وأُقيمت فعاليات العزاء في منزل العائلة بحي البوادي. استقبل البقمي العزاء من الأهل والأصدقاء وزملائه في العمل، وقد شكرهم على وقوفهم إلى جانبه في هذا الوقت العصيب. ودعا الله أن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

تتقدم مدينة جدة بأحر التعازي والمواساة إلى الزميل فهد البقمي وعائلته، سائلة الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب. إنا لله وإنا إليه راجعون.