كشفت دراسة كندية حلقة مفقودة في مرض ارتفاع ضغط الدم: دور الملح في تأثيره على الدماغ

فريق بحثي كندي يكتشف علاقة بين الملح وارتفاع ضغط الدم

أظهرت دراسة علمية أجراها فريق بحثي من جامعة مكغيل في كندا، أن استهلاك الملح بكميات كبيرة يمكن أن يسبب التهابًا في الدماغ ويزيد من احتمالية ارتفاع ضغط الدم. وفقًا لتقرير نشر على موقع “ميديكال إكسبريس”، تشير الدراسة إلى أن الدماغ قد يكون المسؤول الرئيسي في بعض حالات ارتفاع ضغط الدم، وليس فقط الكليتين كما كان يعتقد.

وأكدت ماشا براغر-هوتورسكي، أستاذة الفسيولوجيا ورئيسة الفريق البحثي، أن هذه الدراسة تمثل اكتشافًا مهمًا يفتح آفاقًا جديدة لفهم مرض ارتفاع ضغط الدم وتطوير علاجات فعالة تستهدف الدماغ مباشرة.

إن ارتفاع ضغط الدم يُعتبر من الأمراض المزمنة التي تصيب العديد من كبار السن ويمكن أن يكون خطيرًا إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح. وقد قام الباحثون بإجراء تجربة على الفئران باعطائهم ماء يحتوي على نسبة عالية من الملح، وقد أظهرت النتائج تفاعلات في الدماغ تسببت في زيادة ضغط الدم.

هذا الاكتشاف قد يسهم في تطوير استراتيجيات علاجية جديدة تستهدف العلاج من جصورة الدماغ والتقليل من خطر ارتفاع ضغط الدم. ويعتبر هذا البحث خطوة هامة نحو فهم مسببات هذا المرض الشائع والبحث عن علاجات أكثر فاعلية وتوجيهها صوب العضو المسبب الرئيسي وهو الدماغ.