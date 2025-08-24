أهمية دور مديري أمن المعلومات في تعزيز الأمان السيبراني في بيئة الحوسبة السحابية الهجينة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحوّلت الحوسبة السحابية الهجينة من ميزة تنافسية إلى تحدي لمدراء أمن المعلومات السيبراني. يواجهون اليوم بيئة تقنية معقدة تتطلب تكاملًا شاملاً وليس فقط رؤية. في الماضي، كان الأمن يعتمد على حدود واضحة حول الأنظمة، لكن مع الحوسبة السحابية، تغير كل شيء، وأصبح الأمن يركز على حماية أنظمة موزعة في أماكن متفرقة.

التحدي الحقيقي اليوم هو التكامل، ليس الرؤية فقط. يجب أن يكون الأمن جزءًا أساسيًا من البنية التحتية الهجينة، وأن يكون نظامًا متجانسًا يتحرك مع أحمال العمل دون خسارة في الحماية. القادة الحقيقيون في مجال الأمن السيبراني يتبنون التبسيط، ويوحدون المنصات والسياسات لخلق بيئة آمنة ومتكاملة.

التعاون بين “نوتانيكس” و”بالو ألتو نتوركس” يمثل نموذجًا عمليًا لدمج البنية التحتية والأمن في نسيج واحد متكامل. هذا النهج يوفر عزلًا آمنًا وفعالًا ويدعم مبدأ “الثقة الصفرية”. الهدف النهائي هو بناء أنظمة قادرة على اكتشاف المخاطر والتعامل معها بسرعة وفعالية.

بالتالي، يجب على مديري أمن المعلومات إعادة تصور دورهم والتحول إلى مهندسي تبسيط يحولون التعقيد إلى سلاسة. الطريق إلى الأمان يمر عبر التبسيط، التعاون، والتضمين. هذا هو الطريق الوحيد للحفاظ على الأمان في عالم الحوسبة السحابية الهجينة المعقد.