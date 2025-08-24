تنبيه من الأرصاد حول موجة حارة متوقعة في المنطقة الشرقية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - موجة حارة تضرب المنطقة الشرقية، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تأثير موجة حارة تضرب المنطقة الشرقية، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الأيام القادمة.

ارتفاع درجات الحرارة، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى مستويات عالية في العديد من المدن في المنطقة الشرقية، مما يجعل الأجواء شديدة الحرارة وغير مريحة للمواطنين.

تحذيرات من الأمراض، حذرت السلطات المعنية من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة مثل الإجهاد الحراري والتعرق الزائد، مطالبة الجميع باتباع إجراءات الوقاية اللازمة وشرب الكميات الكافية من المياه.

دور الأرصاد، تقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة بمتابعة الوضع الجوي عن كثب وتقديم التحذيرات اللازمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية، من أجل حمايتهم وضمان سلامتهم.

التوصيات، ينصح الخبراء بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار الحارة، والبقاء في أماكن باردة وتناول السوائل بانتظام للحفاظ على الترطيب.

الاستعدادات، يجب على الجميع اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة الموجة الحارة وضمان سلامتهم وسلامة أفراد أسرهم، من خلال اتباع الإرشادات الصحية والاحتياطات الوقائية اللازمة.

نهاية الموجة، من المتوقع أن تنحسر الموجة الحارة تدريجيا خلال الأيام القليلة القادمة، مما سيساهم في عودة الأجواء إلى طبيعتها المعتادة.