بدء العام الدراسي الجديد في مدارس المملكة بانتظام طلاب وطالبات التعليم العام

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انطلق العام الدراسي 1447هـ بانتظام في عدد من المناطق التعليمية ومحافظة الأحساء، حيث انخرط أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم بـ32 ألف مدرسة في المملكة. وبدأت منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى محافظتي جدة والطائف، استعداداتهم لبدء الدراسة في الأسبوع المقبل وفق التقويم الدراسي.

تم تنظيم برامج استقبالية وتوعوية في مدارس البنين والبنات لتهيئة الطلاب والطالبات للانتظام في الدراسة، بالإضافة إلى توزيع الكتب المدرسية. وفي منطقة الرياض، انطلق أكثر من مليوني و840 ألف طالب وطالبة في 6,873 مدرسة، بينما بلغ عدد الطلاب والطالبات في تعليم المنطقة الشرقية أكثر من 700 ألف وفي تعليم القصيم أكثر من 320 ألف في 2,103 مدرسة.

وفي تعليم تبوك، انتظم أكثر من 211 ألف طالب وطالبة في 1,209 مدارس، واستقبلت تعليم الحدود الشمالية أكثر من 100,500 طالب وطالبة في 426 مدرسة. وفي حائل، بلغ عدد الطلاب والطالبات 180 ألف في أكثر من 1,300 مدرسة.

وأعلنت إدارة الجوف عن انطلاق تعليم أكثر من 168 ألف طالب وطالبة في 937 مدرسة، بينما يتوزع عدد الطلاب والطالبات في تعليم جازان عبر 2,556 مدرسة على 351 ألف و535 طالبًا وطالبة، وفي تعليم الباحة يزيد على 80 ألف طالب وطالبة في 760 مدرسة.

وبسبب الأحوال الجوية في منطقة عسير، تم تحويل الدراسة عن بعد لـ525,595 طالبًا وطالبة، بينما في نجران بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين يدرسون عن بعد 183,302.