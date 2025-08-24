أمطار رعدية ورياح نشطة تضرب عدة مناطق في حالة الطقس

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية غزيرة اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومتوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة ونجران، مع تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

حركة الرياح والأمواج على البحر الأحمر والخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-42 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

هذا ويحذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين في تلك المناطق من تلك الظروف الجوية السائدة وينصح باتباع تعليمات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.